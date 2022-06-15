Двухдневный кошмар: в Татарстане объявили штормовое предупреждение на 16 и 17 июня

На Татарстан надвигаются грозы с градом и сильными осадками, порывистым и мощным ветром силой до 15-20 метров в секунду, в связи с чем республиканский Гидрометцентр объявил штормовое предупреждение на 16 и 17 июня.

16 июня и 17 июня в Татарстане (в том числе в Казани) будут бушевать грозы. В такую погоду лучше оставаться дома, держаться подальше от металлических конструкций, не пользоваться мобильными телефонами. При сильном ветре не стоит стоять у шатких конструкций и под деревьями.

Температура воздуха, говорят синоптики, в темное время суток составит от 14 до 19 градусов тепла, а днем — прогреется до 29 градусов.