Двое жителей Татарстана удостоились государственных наград от Владимира Путина

Двое татарстанцев удостоены государственных наград. Такой указ подписан российским президентом Владимиром Путиным.

Первый награждаемый - начальник отдельного поста противопожарной службы по охране села Биклянь Тукаевского района Набережночелнинского отряда Пожарной охраны РТ Рамиль Фардиев. Ему полагается медаль "За отвагу на пожаре".

"Орден Дружбы" за вклад в развитие массовых коммуникаций и информационных технологий, многолетнюю добросовестную работу достанется руководителю отдела "НПО вычислительных систем" Виктору Гроту.