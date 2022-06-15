Женщина родила дочь от мертвого мужа и теперь не может установить отцовство

Жительница Оренбурга в суде пытается установить отцовство дочери, которую родила после прохождения процедуры ЭКО. Дело в том, что сожитель женщины, отец девочки, умер до рождения ребенка.

Девочка появилась на свет после успешного ЭКО, донором генетического материала стал сожитель. Биоматериал был сдан в 2018 году, супруги подписали согласие на его использование, но мужчина умер, и согласие не было продлено им лично. За два года до рождения девочки мужчина скончался.

Женщина обратилась в суд с просьбой установить факт отцовства ее умершего сожителя в отношении дочери. В суде считают, что раз мужчина не продлил согласие, его биоматериал не мог использоваться.

"Заявки на продление хранения эмбриона затем подписывались исключительно матерью, эмбрион был перенесен матери спустя значительный период времени после смерти ее партнера", - сообщили в пресс-службе областного суда.

Суд отказал женщине в установлении отцовства, ссылаясь на то, что в момент оплодотворения на руках у женщины не было подписанного согласия со стороны мужчины. Апелляционная жалоба оренбурженки также была отклонена.