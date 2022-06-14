Спокойная была, директор садика: соседи рассказал о женщине, бросившей с шестого этажа двух детей

Мать из Челябинска, которая выбросила из окна шестого этажа двух своих детей и после покончила с собой, трудилась заместителем заведующей в детском саду. Такие подробности о россиянке рассказали ее соседи, сообщает Ura.ru.

"Погибшая работала в детском саду заместителем заведующей. Ее знали как спокойную малообщительную женщину. Ее младший сын ходил в этот же детский сад. Старший закончил четвертый класс одной из местных школ", — рассказали соседи журналистам.

Соседи пояснили, что 38-летняя женщина три месяца назад начала жить отдельно от мужа, с которым сильно поссорилась. Как-то супруг пытался попасть домой, долго стучал, но дверь ему не открыли.

Сегодня, 14 июня, женщина выбросила из окна 2-летнего ребенка и 11-летнего подростка, а потом последовала за ними. Младший погиб, старший чудом выжил, но тяжело искалечен, сейчас он в реанимации с множественными травмами позвоночника, таза.