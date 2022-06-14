Родители пропавшего пятилетнего мальчика признались, что сами его убили

Родители пятилетнего мальчика, который без вести пропал во время семейного отдыха в Краснодаре и был найден мертвым на следующий день, сознались, что убили его сами, пишет Telegram-канал 112.

Супруги заявили в полицию, что во время семейного пикника на берегу реки Кубань, мальчик отошел покормить кошку и пропал.

Искать его вышли полиция, МЧС, большой отряд волонтеров. Все это время родители были у следователей.

Когда малыша нашли мертвым, супруги признались, что убили его и закопали тело. По данному факту возбудили уголовное дело об убийстве.