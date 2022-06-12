Дважды ранили ножом, затем расстреляли: Родственники таксиста отомстили его обидчику при полицейских

Во Владикавказе родственники местного пожилого таксиста закололи ножом и застрелили 35-летнего мужчину. Покойный ранее напал на 79-летнего водителя, который подвозил его. Инцидент произошел на глазах полицейских, передает телеграм-канал Baza.

Мурад Османов поссорился с таксистом и нанес ему ножевое ранение в живот. Потерпевшего Сергея Григоряна госпитализировали в тяжелом состоянии. Позже туда же из-за поврежденной руки доставили злоумышленника, который совершил на него нападение. В больницу также прибыли родственники таксиста.

Затем внук потерпевшего в присутствии полицейских нанес удары ножом в спину и ногу Османова. Только медики оказали ему помощь, как на него напал сын Григоряна и ударил ножом в область груди и живота. Позже в его палату прорвался другой родственник Григоряна и расстрелял его из пистолета. Османов умер в реанимации.