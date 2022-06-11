В Башкирии в разбитом автомобиле в болоте нашли труп татарстанца

В Башкирии проводят расследование по факту обнаружения недалеко от дороги Бураево – Старобалтачево – Куеда разбитой машины. По данным пресс-службы УГИБДД МВД Башкирии, внутри автомобиля был найден труп мужчины.

Предварительно установлено, что водитель иномарки не справился с управлением и въехал в низкорослые деревья. Машина и погибшего автовладельца внутри нее нашли в болоте.

Установлено, что за рулем был 67-летний мужчина – житель Татарстана. Проводится расследование для установления всех деталей случившегося.