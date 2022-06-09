В Татарстане чиновница, угрожая, пыталась заставить чужого ребенка извиниться перед ее сыном

На детской площадке в Бавлах случился конфликт с участием местной чиновницы. Пятилетний ребенок главного эколога города Алии Юсуповой не нашел общего языка с чужим ребенком, не поделили горку. Малыш пожаловался маме.

После этого мать подошла к чужому ребенку и начала требовать, чтобы тот извинялся перед ее сыном.

"Перед моим сыном извинись, потому что ты его оскорбил. Извиняйся, говорю. На него смотри и извиняйся. Еще раз такое повторится, и я за себя не ручаюсь, понятно?" - говорит чиновница на видео, снятом очевидцами.

В отношении чиновницы Юсуповой проводится служебная проверка.