Девушка сбежала из детского концлагеря, устроенного приемной мамой, и попала в колонию на 6 лет

17-летняя девушка сбежала из многодетной приемной семьи в Свердловской области, после чего силовики узнали о насилии, которое происходит над детьми в этом "детском концлагере". Однако после проверки фактов сама девушка и стала обвиняемой.

Согласно приговору постоянного судебного присутствия Верхотурского районного суда в Новой Ляле она получила шесть лет лишения свободы в воспитательной колонии. Кроме того, она должна компенсировать потерпевшим причиненный моральный вред в размере 100 тыс. рублей.

Девушку обвинили в насильственных действиях сексуального характера.

А началось с побега и заявления девушки, в котором она рассказала, что творилось в семье:

"Живу там уже 9 лет. Нас там наказывают. Заставляют грызть пятки, руки. Заставляют рвать рот и волосы. Это все делает Наина (опекун). Раньше мы жили в Лобве. Там она начала закрывать Кристину в кладовке. Потом стала подкладывать туда дрова. Теперь Кристина живет с тремя поленницами, спит на полу и укрывается красной шинелью. Мы тоже все спим на полу. Я укрываюсь паркой. Другие тоже своими одеждами укрываются", — рассказала девочка.

После этого нагрянула проверка, против приемной матери возбудили уголовное дело. Однако браться и сестры девочки хором заявили, что мама у них хорошая, а вот сама беглянка применяла к ним сексуальное насилие.

Так девушка стала фигуранткой дела. Ей приговор вынесли. А ее опекунше - пока нет, детей забрали, суд продолжается. Приемная мать обвиняется в истязании.