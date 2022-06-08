Школьник, мечтавший стать военным, покончил с собой, узнав результат ОГЭ по математике

В Дагестане скончался учащийся школы-интерната в городе Дербенте. Мальчик узнал, что неудовлетворительно сдал ОГЭ по математике.

13-летний школьник хотел поступать в кадетскую школу, чтобы потом стать военным. С плохой оценкой по математике о поступлении в "кадетку" можно было уже не мечтать, и молодой человек не справился с эмоциями.

"В своей смерти Магомед просил никого не винить, он оставил записку родственникам. Минобрнауки Дагестана выражает глубочайшие соболезнования родным и близким погибшего девятиклассника", — говорится в официальных сообщениях.