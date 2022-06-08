Десантники учинили в казарме оргию: командование проводит проверку

Командование ВС Британии проводит расследование по скандальной истории: бойцы элитного десантного полка решили разнообразить серые армейские будни и привели в казарму женщину. Там они учинили такую оргию, что отцы-командиры пришли в ужас, сообщает The Sun.

Веселье устроили в казарме Мервилля в графстве Эссекс. Видео с секс-вечеринки попало в руки к командирам. Но возмутила их не только сама оргия, сколько поступок одного из десантников: пока один боец развлекался с дамой, второй на фоне отдавал воинскую честь.

Теперь Королевской военной полиции предстоит выяснить, каким образом солдатам удалось провести женщину на территорию военного объекта.