Ничего не понял - хлопок и море крови: подростку выбило пять зубов взорвавшимся во рту вейпом

В Екатеринбурге подросток сильно пострадал при курении вейпа. При попытке включить устройство случился взрыв, сообщили в управлении МВД по городу.

15-летний мальчик госпитализирован.

"В ДГКБ № 9 поступил несовершеннолетний 2006 года рождения с диагнозом: рваная рана обеих губ, перелом верхних и нижних резцов, ожог левого предплечья. <…> В вечернее время, когда никого не было дома, пострадавший попытался покурить в своей комнате, для чего открыл окно и включил устройство. Практически сразу раздался хлопок и подросток ощутил сильную боль в области рта, началось кровотечение. Оправившись от шока, несовершеннолетний обнаружил, что у него отсутствуют пять передних зубов", - говорится в сообщении полиции.

Известно, что вейп мальчику одолжил его 14-летний друг, попросивший пристроить устройство на хранение, чтобы родители не нашли.