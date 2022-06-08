В Татарстане к строительству трассы М-12 решили привлечь студентов

Студенты из Татарстана примут участие в строительстве трассы М-12. В данном случае речь идет об участниках студенческих трудовых отрядов.

Об этом заявил министр по делам молодежи Татарстана Тимур Сулейманов.

"Наш опорный механизм – это студенческие трудовые отряды. Ежегодно это порядка 10 тысяч человек, которые получают возможность временной занятости. Например, строительные отряды будут участвовать в новом проекте – строительстве трассы М12", — отметил министр.

По слова Сулейманова, участники таких трудовых отрядов получают "неплохие зарплаты". К примеру, на Камчатке в рыбной отрасли студенту можно заработать от 50 тыс. рублей, в Ялте – от 25 тыс. рублей, вожатые получают порядка 17-18 тыс., а на стройке М12 – от 38 тыс. рублей.