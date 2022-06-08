Офис Зеленского и командование ВСУ поссорились, разногласия у них возникли по поводу дальнейшего ведения боевых действий. Об этом на условии анонимности сообщил хакер RaHDIt, пишет РИА Новости.

Группа этого хакера взломала 755 сайтов правительственных структур Украины. Также с начала спецоперации RaHDIt ведет информационный ресурс "Немезида", на котором 1 июня были опубликованы сведения о 700 сотрудниках Службы безопасности Украины (СБУ) с фотографиями, телефонами и адресами проживания.

Подлинность данных хакера подтверждают и источники в спецслужбах РФ.

"У них, естественно, какие-то есть разногласия. В том числе, допустим, военные считают, что надо где-то с точки зрения военной целесообразности отступить. Офис президента настаивает, что это ни в коем случае делать не надо", — заявил хакер.

Он добавил, что много украинских военных гибнут, что не "добавляет украинских политикам популярности в войсках".

"Но украинские чиновники и высокопоставленные военные это тщательно скрывают", — пояснил RaHDIt.