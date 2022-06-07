Наверх

Новости Казани и РТ

10:50, сегодня
Придется потерпеть: синоптики рассказали, как долго в Татарстане будут бушевать грозы
14:23, сегодня
В Татарстане задумали ввести всеобщий «тихий час»
14:14, сегодня
К 60-летию со дня рождения Виктора Цоя в кинотеатры вернут фильм Асса
14:23, 26.05.2022
Выход есть всегда. Тест, который покажет, как легко вы можете найти выход из ситуации
14:02, сегодня
В Казани 3-летняя девочка стала заложницей батареи в собственной квартире
14:01, сегодня
«Открытие Авто»: по итогам первого полугодия в России может быть продано 360 тысяч новых машин
14:40, 04.04.2022
Какие магазины мебели и стройматериалов возвращаются на российский рынок?
13:48, сегодня
СберРешения рассказали про эффективное ведение бизнеса в новых условиях на бизнес-завтраке в Казани
13:37, сегодня
Во время грозы молния угодила в родильное отделение больницы
12:50, 13.05.2022
Чем порадовать ребенка на окончание учебного года: идеи для казанских родителей
13:30, сегодня
Раскрыто число участвовавших в спецоперации солдат-срочников армии России
13:18, сегодня
В Татарстане для студентов хотят сделать льготный проезд на транспорте
13:27, 02.05.2022
До белорусского трикотажа дело не дойдет: где теперь казанцы будут покупать одежду
13:11, сегодня
В Казани выпускник сдавал ЕГЭ с микронаушником: спасать его пришлось хирургам, а ЕГЭ так и не сдал
12:59, сегодня
В Казани мужчина получил тяжелые ожоги на пожаре в многоквартирном доме
13:43, 14.04.2022
Это нужно попробовать каждому: топ экзотичных заведений Казани
12:51, сегодня
Подсчитано, сколько нужно работать жителю Татарстана, чтобы получить один годовой доход Минниханова
12:42, сегодня
Татарстанские росгвардейцы, участвовавшие в спецоперации на Украине, вернулись домой
09:44, 11.03.2022
Импортозамещение на полную: казанцы разобрались, как обойтись без Икеи
11:57, сегодня
Маленькая собачка спасла свою хозяйку во время обстрела в Северодонецке
11:47, сегодня
Певец Олег Абрамов (Radio Tapok) попал в смертельное ДТП
14:45, 27.05.2022
Скидки на лечение зубов в Казани: проверенные клиники с опытными врачами
11:41, сегодня
В Казани на Горьковском шоссе к осени будет построен ретейл-парк
11:29, сегодня
Подросток насмерть забил арматурой ученика пятого класса и отказался сообщить, почему это сделал
11:08, сегодня
Пьяный житель Казани влез к возлюбленной по трубе, устроил скандал, пострадала бабушка
11:07, сегодня
Послал, а потом ударил по лицу: Знаменитую актрису избили в театре прямо после спектакля
10:37, сегодня
Бренды автомобильных шин
09:54, сегодня
В Татарстане по просьбам жителей вводят 6 пригородных поездов, которые будут ходить ежедневно
09:28, сегодня
Бизнесмен решил отдать свою дочь для ритуала человеческого жертвоприношения: хотел много денег
09:28, сегодня
Тело нашли у воды: 18-летняя девушка умерла при загадочных обстоятельствах
09:18, сегодня
Спасатели нашли тела топ-менеджера VK Габриеляна и его друга
09:08, сегодня
В Казани мародеры, обыскивающие заброшенные дома, избили 80-летнюю пенсионерку
08:46, сегодня
Топ-менеджер VK загадочно исчез во время катания на вездеходе
08:36, сегодня
МИД Венгрии заявил о больших психических проблемах у Зеленского
08:25, сегодня
Итальянский журналист рассказал, кто сейчас на самом деле одерживает победу на Украине
08:12, сегодня
Работники Wildberries из Казани и других городов сообщили, что их коллеги справляют нужду в бутылки
07:38, сегодня
В Татарстане будут судить бывшего главу «Интехбанка»
07:00, сегодня
О закрытии неба для самолета с Лавровым и курьере-грабителе в Казани: Главное на утро 7 июня
06:42, сегодня
Запад станет мировой пустыней: Обнародовано жуткое пророчество Ванги на 2022 год
06:00, сегодня
Деньги посыпятся: Глоба пообещал двум знакам Зодиака с 7 июня фантастическое везение с финансами
05:00, сегодня
Мария Шукшина назвала поименно всех геев на Первом канале
01:00, сегодня
Госдума рассмотрит проект закона о строительстве арендных домов для малоимущих специалистов
00:01, сегодня
Мужчина убил жену за то, что она по пути домой предложила ему выпить
20:00, 06.06.2022
В Татарстане директор фирмы целый год не платил сотрудникам зарплату
19:48, 06.06.2022
Пробка от бутылки дороже фуа-гра: В России резко выросли цены на вино, как это отразится на спросе
19:00, 06.06.2022
Отец обнаружил свою 14-летнюю дочь голой в компании двух молодых парней: делом занялась полиция
15:59, 06.06.2022
HR-таргет и геопозиционирование – бизнесмены Приволжья возвращаются к SMS-рассылкам
15:29, 06.06.2022
Кассационный суд утвердил приговор положенцу по Татарстану Нейдерову
15:19, 06.06.2022
В Казани охранники чуть не затоптали насмерть клиента бара, который им не понравился
15:13, 06.06.2022
Неизвестные ворвались в церковь во время службы и расстреляли прихожан, погибли более 50 человек
14:43, 06.06.2022
В Казани автомобиль после ДТП едва не протаранил фасад управления ФСБ
14:35, 06.06.2022
В МЧС Татарстана рассказали о 50 авиабомбах, которые найдены на садовом участке в Казани
14:25, 06.06.2022
В Казани нашли мертвым известного банщика и основателя «Веснянкинских бань»
13:41, 06.06.2022
В Казани на улице Тукая трамвай сошел с рельсов
13:27, 06.06.2022
Дмитрий Медведев заявил, что в мире назревает большая революция, которая пожрет своих детей
13:18, 06.06.2022
В Казани в Черное озеро свалилась пожилая туристка
13:09, 06.06.2022
Начнется уже сегодня: в Татарстане объявлено штормовое предупреждение на 7 и 8 июня
12:58, 06.06.2022
В Казани на садовом участке нашли 50 авиационных бомб
12:25, 06.06.2022
Бывших судью и пожарного в Казани отправили в колонию за попытку продать наркотики
12:16, 06.06.2022
В Казани случилась массовая авария: пострадали трое человек
11:42, 06.06.2022
Мужчина выстрелил в живот школьнику за предложение помочь
11:33, 06.06.2022
В Татарстане за кредиты на 890 миллионов рублей будут судить экс-председателя банка Спурт
11:22, 06.06.2022
Житель Казани прикинулся курьером, ворвался в квартиру и ограбил хозяев
10:32, 06.06.2022
Товары и услуги от билайна появились на маркетплейсе Wildberries
10:26, 06.06.2022
Морпех ВСУ в плену встретился с бойцом ДНР, которого сам убивал штык-ножом
10:23, 06.06.2022
Искали по всей России: Пропавшего две недели назад 18-летнего парня нашли мертвым в реке
10:18, 06.06.2022
В МИД России подтвердили, что несколько стран закрыли небо для самолета с Сергеем Лавровым
10:10, 06.06.2022
В Татарстане в реке нашли тело молодого человека
10:05, 06.06.2022
Кредитную карту банка «Открытие» теперь можно заказать через финансовый маркетплейс «Выберу.ру»
10:02, 06.06.2022
В Казани водитель сбил пешехода: карма настигла его мгновенно, на встречке
09:53, 06.06.2022
Свершилось: в Татарстане отменяется обязательный масочный режим
09:36, 06.06.2022
Прятался в кустах: Мужчина приставал к девочкам и предлагал деньги за съемку в фотосессии
09:35, 06.06.2022
ВТБ начинает выпуск карт «Мир» для клиентов других банков
08:52, 06.06.2022
Стритрейсеры в Татарстане после гибели товарища на нелегальных гонках обратились к властям
06:30, 06.06.2022
Страна будет в руинах!: Предсказатель Эдгар Кейси назвал XXI век последним для США
04:00, 06.06.2022
Выехала на встречку: Один человек погиб, трое пострадали в лобовом столкновении на трассе
02:00, 06.06.2022
Читатели французской газеты призвали Макрона не слушать Зеленского и начать сотрудничать с Путиным
20:37, 05.06.2022
Родные были в шоке!: Женщину заживо похоронили в больнице
20:05, 05.06.2022
Вот это позор!: Парень устроился работать любовником для 40-летних женщин, но что-то пошло не так
18:32, 05.06.2022
Она торопилась на электричку: Пожилая женщина попала под товарный поезд
16:57, 05.06.2022
Буквально вырезали из машины: 25-летний водитель Приоры погиб в ДТП
13:24, 05.06.2022
Искали двое суток: В реке нашли тело пропавшего мальчика
11:35, 05.06.2022
После недавнего смертельного ДТП стритрейсеры просят у мэра Челнов легальную площадку
04:00, 05.06.2022
Та еще затейница: актриса Проклова рассказала о своих любовных похождениях
19:09, 04.06.2022
Не задумываясь стрелял даже по детям: Неизвестный расстрелял посетителей торгового центра
12:06, 04.06.2022
В Набережных Челнах легковушку разорвало пополам после ДТП: водитель погиб
10:37, 04.06.2022
Пассажирский поезд сошел с рельсов: погиб машинист, 8 пассажиров пострадали
10:30, 04.06.2022
Чуркообразные: Бари Алибасов признался, что у него много внебрачных детей по всей стране
09:50, 03.06.2022
Неизвестный устроил стрельбу около церкви, погибли две женщины
09:20, 03.06.2022
Крупный пожар в Челнах: Утром 3 июня 2022 года вспыхнул склад на площади в 1000 квадратных метров
06:30, 03.06.2022
США утратит власть над миром!: Вольф Мессинг предсказал глобальную перестройку сил в 2023 году
14:58, 02.06.2022
Никто не помог: Водитель маршрутки изнасиловал 20-летнюю пассажирку на конечной остановке
11:42, 02.06.2022
Трогал руками за интимные места: студентка обвинила массажиста в сексуальных домогательствах
Фото: tatarstan24.tv

В Татарстане для студентов хотят сделать льготный проезд на транспорте

07.06.2022, 13:18 82 prokazan.ru
В Татарстане хотят ввести льготные проездные документы для студентов. Об этом заявил министр молодежи Татарстана Тимур Сулейманов. По его словам, сейчас в регионе действует поддержка отличников, и на финансирование их льготного проезда выделяется 60 миллионов рублей. Однако эта мера полностью не решает проблемы.

"Он поддерживает только отличников в учебе, активных ребят и тех, кто нуждается в поддержке, исходя из своего социального положения", - отметил Сулейманов.

Сейчас власти вместе с коммерческими организациями хотят сделать отдельный студенческий кешбэк. И уже к началу нового учебного года станет понятно, как вся эта система будет работать.

"Сегодня транспорт для студента при оплате безналично стоит 31 рубль. Сейчас мы думаем над вариантами, как его сократить на треть, чтобы он составлял 21 рубль", - добавил Сулейманов.

Общественный транспорт Татарстан Законы
подписывайся на наши соц.сети

читайте также:

В Татарстане задумали ввести всеобщий «тихий час»
Зажала 8 рублей: Кондуктор трамвая избила пассажирку, недодав сдачу за проезд
Подсчитано, сколько нужно работать жителю Татарстана, чтобы получить один годовой доход Минниханова
Откажутся от кондукторов: В трамваях Челнов идет тестовый режим новой системы оплаты проезда
Придется потерпеть: синоптики рассказали, как долго в Татарстане будут бушевать грозы
В Татарстане по просьбам жителей вводят 6 пригородных поездов, которые будут ходить ежедневно
В Татарстане будут судить бывшего главу «Интехбанка»
О закрытии неба для самолета с Лавровым и курьере-грабителе в Казани: Главное на утро 7 июня
Госдума рассмотрит проект закона о строительстве арендных домов для малоимущих специалистов
В Татарстане директор фирмы целый год не платил сотрудникам зарплату
Кассационный суд утвердил приговор положенцу по Татарстану Нейдерову
В Казани на улице Тукая трамвай сошел с рельсов
Начнется уже сегодня: в Татарстане объявлено штормовое предупреждение на 7 и 8 июня
В Татарстане в реке нашли тело молодого человека
Свершилось: в Татарстане отменяется обязательный масочный режим
Стритрейсеры в Татарстане после гибели товарища на нелегальных гонках обратились к властям
В Татарстане прекратили искать рыбака, который уехал на Каму и исчез
Разведчик из Татарстана Андрей Соколовский погиб во ходе спецоперации на Украине
В Татарстане мужчина уехал на рыбалку на своей Ниве и пропал без вести
Доставайте дождевики: Гидрометцентр Татарстана предупредил о грозе и сильном ветре в начале недели
В Казани на один день 9 июня изменится порядок курсирования двух электричек под номерами 6401 и 6420
Погода не балует: синоптики рассказали, каким будет в Татарстане начало новой трудовой недели
Показать больше...
подписывайся!

Новости РОССИИ

14:20, сегодня
Правда глаза колет: Пьяная женщина с 9 судимостями изрезала живот сожителя ножом из-за его обвинений
14:14, сегодня
К 60-летию со дня рождения Виктора Цоя в кинотеатры вернут фильм Асса
13:37, сегодня
Во время грозы молния угодила в родильное отделение больницы

Профи - мастермайнд-сессии

13:30, сегодня
Раскрыто число участвовавших в спецоперации солдат-срочников армии России

https://egeturbo.ru/phys/kursy-ege-fizika-aktsii

11:57, сегодня
Маленькая собачка спасла свою хозяйку во время обстрела в Северодонецке
11:47, сегодня
Певец Олег Абрамов (Radio Tapok) попал в смертельное ДТП
11:29, сегодня
Подросток насмерть забил арматурой ученика пятого класса и отказался сообщить, почему это сделал
09:28, сегодня
Бизнесмен решил отдать свою дочь для ритуала человеческого жертвоприношения: хотел много денег
09:18, сегодня
Спасатели нашли тела топ-менеджера VK Габриеляна и его друга
08:46, сегодня
Топ-менеджер VK загадочно исчез во время катания на вездеходе
08:25, сегодня
Итальянский журналист рассказал, кто сейчас на самом деле одерживает победу на Украине
08:12, сегодня
Работники Wildberries из Казани и других городов сообщили, что их коллеги справляют нужду в бутылки
07:00, сегодня
Отмена масочного режима и штормовое предупреждение в Татарстане: Главное на утро 7 июня
05:00, сегодня
Мария Шукшина назвала поименно всех геев на Первом канале
04:30, сегодня
Месяцами склонял к сексу младшую сестренку: 11-летняя девочка забеременела от сводного брата
03:00, сегодня
«Развлекалась, пока не умерла»: 12-летнюю девочку нашли мертвой в квартире с пакетом на голове
01:00, сегодня
Госдума рассмотрит проект закона о строительстве арендных домов для малоимущих специалистов
00:01, сегодня
Мужчина убил жену за то, что она по пути домой предложила ему выпить
19:00, 06.06.2022
Отец обнаружил свою 14-летнюю дочь голой в компании двух молодых парней: делом занялась полиция
18:59, 06.06.2022
Мать покормила ребенка – его начало тошнить: 2-летняя девочка скончалась в больнице
17:53, 06.06.2022
В Татарстане простились со старшим разведчиком группы спецназначения, сержантом, погибшим на Украине
15:40, 06.06.2022
Женщина на кухне – страшная сила: Знакомая заколола мужчину за оскорбления во время готовки
14:25, 06.06.2022
Днем – шеф-повар,вечером – тиран:Гражданин Японии,работающий в ресторане,избивал 3 детей россиянки
13:35, 06.06.2022
Не делай добра – не получишь зла: Мужчина выстрелил в подростка, когда тот предложил помочь
13:27, 06.06.2022
Дмитрий Медведев заявил, что в мире назревает большая революция, которая пожрет своих детей
12:48, 06.06.2022
«Детей много, за всеми не уследишь»: Годовалая девочка из многодетной семьи утонула в пруду у дома
11:55, 06.06.2022
Чуть не вызвали альпинистов: Девушка выкинула телефон в мусоропровод, хотела достать и застряла
11:42, 06.06.2022
Мужчина выстрелил в живот школьнику за предложение помочь
10:26, 06.06.2022
Морпех ВСУ в плену встретился с бойцом ДНР, которого сам убивал штык-ножом
10:18, 06.06.2022
В МИД России подтвердили, что несколько стран закрыли небо для самолета с Сергеем Лавровым
08:41, 06.06.2022
Женщина случайно выбросила свой телефон, а потом застряла в мусоропроводе
02:00, 05.06.2022
43-летний пьяный мужчина натравил бойцового пса на полицейских
01:00, 05.06.2022
Хозяин погибшего пса жестоко избил женщину-ветеринарного врача
00:01, 05.06.2022
Охранник изнасиловал 16-летнюю воспитанницу детского приюта
20:00, 04.06.2022
Жена известного повара обвинила знаменитого супруга в истязании троих детей
19:00, 04.06.2022
Французы потребовали пожизненного заключения для украинского президента Зеленского
13:47, 04.06.2022
А чего мелочиться: мужчина украл со стройки башенный кран за 15 миллионов
12:12, 04.06.2022
97-летнего ветерана ВОВ задержала полиция за плакат о детях-сиротах
11:59, 04.06.2022
Искромсал ей все лицо: задержан подозреваемый в убийстве 17-летней дочки замминистра строительства
11:42, 04.06.2022
Россия и Украина совершили обмен телами погибших военных
10:12, 04.06.2022
В заброшенном здании нашли убитой 17-летнюю дочку замминистра строительства
07:00, 04.06.2022
Надругался прямо в подъезде: Парень изнасиловал 12-летнюю дочь медсестры между этажами жилого дома
06:30, 04.06.2022
Малышка кричала от боли: Пьяная соседка бросила молоток в голову 7-летней девочке
05:00, 04.06.2022
Водителей в РФ предупредили об изменении цен на бензин в самое ближайшее время
04:30, 04.06.2022
Поднял и не отпускал:Дельфин выбросился на берег,когда мужчина подержал его на руках и вернул в воду
02:00, 04.06.2022
Военный эксперт рассказал, как Украина может изменить ход военной операции
01:00, 04.06.2022
Пока горел бизнес-центр, начальник главка МЧС перенес инфаркт и госпитализирован
17:23, 03.06.2022
Ввели в искусственную кому, парализовало полтела:Женщина перенесла инсульт во время кесарева сечения
16:02, 03.06.2022
Пока без фрикаделек и акул: ИКЕА возобновила работу в Казани, но не так, как все предполагали
15:51, 03.06.2022
Папа, меня забрали из-за тебя: замкомандира в ДНР Демченко заявил, что СБУ похитили его дочь
15:21, 03.06.2022
Хотели просто порыбачить: Двое братьев 6 и 10 лет утонули в котловане рядом с собственным домом
14:25, 03.06.2022
Школьница попала в реанимацию, пытаясь похудеть к морю при помощи таблеток
14:00, 03.06.2022
Кадыров заявил, что Минобороны определило новые задачи спецоперации на Украине
12:15, 03.06.2022
К отцу погибшего моряка с крейсера «Москва» с обыском пришли силовики
12:15, 03.06.2022
Родила ребенка от родного отца: 14-летнюю с расстройством личности почти год насиловал родитель
12:07, 03.06.2022
Наивысший ранг опасности: в Москве горит бизнес-центр, вывели уже 120 человек, и это - не предел
09:36, 03.06.2022
Жестоко избитый толпой мигрантов мужчина умер в больнице
07:00, 03.06.2022
О победе Джонни Деппа в суде и изнасиловании девушки водителем маршрутки: Главное на утро 3 июня
07:00, 03.06.2022
Женщина купила себе сына, а в Казани на ходу загорелась маршрутка: Главное на утро 3 июня
05:00, 03.06.2022
Братская любовь: мужчина дождался, пока сестра уснет и зарезал ее
04:30, 03.06.2022
На ее крики никто не пришел:Шестеро мужчин до смерти насиловали девушку в подъезде на глазах соседей
03:00, 03.06.2022
В День защиты детей педофил напал на 12-летнюю девочку
01:00, 03.06.2022
Полицейский два года вымогал деньги у мужчины, который переспал со школьницей
20:00, 02.06.2022
Основатель политической партии «Яблоко» Григорий Явлинский улетел в Лондон
19:00, 02.06.2022
Путин заявил, что трасса М-12 дойдет до Екатеринбурга, Тюмени и Челябинска
16:28, 02.06.2022
Эксперты подсчитали, когда в стране закончится запас новых автомобилей
16:19, 02.06.2022
16-летняя школьница пожаловалась на поцеловавшую ее взасос учительницу физкультуры
16:14, 02.06.2022
Положил сестренку в ванночку,чтобы успокоить: Девочка-младенец,восьмой ребенок в семье,утонула дома
15:42, 02.06.2022
Росгвардеец найден мертвым на пороге секретного ядерного института
14:38, 02.06.2022
При загадочных обстоятельствах в 43 года умерла победительница Битвы экстрасенсов Елена Ясевич
14:31, 02.06.2022
Вынес тело, вынес лопату: мужчина заметал следы убийства своего сына и попал на видео
14:17, 02.06.2022
Состояние тяжелое – ожог туловища, рук и ног: 1,5-годовалый ребёнок дома пролил на себя кипяток
13:34, 02.06.2022
Отец ушел за бензином,оставив ребенка в салоне: Из запертой машины спасли 2-летнего плачущего малыша
12:59, 02.06.2022
Эксперты дали 5 дельных советов тем, кто собирается в отпуск в путешествие на автомобиле
12:38, 02.06.2022
В Донбассе в бою с наемником-сыном британского парламентария погиб росгвардеец
11:56, 02.06.2022
По чем нынче дети?: Цыганка купила сына за полмиллиона рублей
11:27, 02.06.2022
Получил около 100 ударов по голове: В Челнах массажистка с любовником забили бизнесмена битой
10:58, 02.06.2022
Восьмилетняя девочка сама смогла спастись из горящего дома, в котором погибли ее родители
09:07, 02.06.2022
Живой товар: цыганка за 500 тысяч смогла легко купить ребенка
06:30, 02.06.2022
Земля ушла из-под ног: Мальчик ехал на велосипеде по тротуару и упал в провал с кипятком
04:30, 02.06.2022
Годами выманивал интимные фото: Жертвами интернет-педофила стали 68 детей
03:00, 02.06.2022
Держал в курятнике несколько дней после 10 лет брака: Женщина сумела убежать из плена бывшего мужа
20:00, 01.06.2022
Охранник перерезал горло бизнесмену, который зашел к нему в гости
19:00, 01.06.2022
Владимир Путин предложил вернуть звание мать-героиня и ввести для таких выплату в 1 миллион рублей
17:34, 01.06.2022
Избивала сына-инвалида, а видео отправляла бывшему: Мать издевалась над собственным ребенком
16:12, 01.06.2022
В Башкирии прогремел взрыв на нефтебазе: есть пострадавшие
15:17, 01.06.2022
Загорелся диван – огонь распространился: 5-летний мальчик спалил дом, играя со спичками
14:59, 01.06.2022
Четыре собаки разорвали автомобиль на глазах у очевидцев: им потребовалось 20 минут
14:46, 01.06.2022
Зажала 8 рублей: Кондуктор трамвая избила пассажирку, недодав сдачу за проезд
13:52, 01.06.2022
За жизнь пациента борются врачи: На мужчину напал конь и затоптал его
13:26, 01.06.2022
Настоящий герой: на Украине убили замкомандира батальона спецназа имени Ахмата Кадырова
12:50, 01.06.2022
Пенсионер учинил кровавую резню в садовом товариществе: есть раненые и погибший
12:40, 01.06.2022
Третья жена Александра Градского подала в суд на его молодую вдову и своих собственных детей
09:45, 01.06.2022
В Сети представили УАЗ Буханку с роскошным салоном от Maybach
07:00, 01.06.2022
Зверски убил во время ссоры: Мужчина вонзил нож в шею женщины, задушил, вынес тело на улицу
06:30, 01.06.2022
Сначала убил, потом выбросил труп в реку: Полиция ищет тело студентки
05:00, 01.06.2022
Мама бросила, отец избивал: что случилось с 7-летним мальчиком, которого нашли в сумке в реке
04:30, 01.06.2022
Бил руками и ногами за отказ готовить еду для него и ребенка: Пьяный мужчина до смерти избил жену
03:00, 01.06.2022
Я тебя породил, я тебя и убью: Во время застолья отец заколол ножом сына
00:01, 01.06.2022
В селе нашли труп расчлененного новорожденного малыша
20:00, 31.05.2022
Директору школы придется ответить за ЛГБТ-танец учеников
19:00, 31.05.2022
Женщину задержали по подозрению в жестоком убийстве младенца из-за его плача
17:21, 31.05.2022
Сам нашел в песочнице, а обвинили всю семью: Мальчик принес в детсад перочинный ножик
16:56, 31.05.2022
Холод - не повод срывать начало купального сезона: Казанцы уже вовсю плавают и загорают
16:15, 31.05.2022
Секретарь Совбеза Патрушев в Казани заявил, что Польша переходит к захвату земель на западе Украины
15:40, 31.05.2022
«Было около 2 недель от роду»: В сельской местности обнаружили труп расчлененного новорожденного
14:46, 31.05.2022
Алла Пугачева впервые прокомментировала нападки россиян в свой адрес
14:24, 31.05.2022
Верховный суд расширил пределы самообороны, если в ваш дом забрались грабители
13:22, 31.05.2022
Хотел омолодиться за счет меня: студент обвинил педагога в изнасиловании под гипнозом
13:15, 31.05.2022
Тело не замечали 8 часов: Девочку нашли мертвой на козырьке подъезда после расставания с парнем
13:05, 31.05.2022
Тело замначальника уголовного розыска нашли в городском парке
12:42, 31.05.2022
Суд на Украине дал двум российским военнопленным по 11,5 лет тюрьмы
12:34, 31.05.2022
На заводе «Азовсталь» нашли заминированный фургон с 152 трупами
12:20, 31.05.2022
Заманили в заброшенное здание,затем увели в поле: 5 подростков подозревают в изнасиловании школьницы
08:59, 31.05.2022
Не было денег: отец мальчика, тело которого нашли в сумке в реке, мог выбросить его вместо похорон
07:53, 31.05.2022
На дне реки найдена сумка с телом ребенка, которого, вероятно, пытали
07:42, 31.05.2022
Батальон из уголовников: в Минобороны РФ рассказали о карательных рейдах бойцов Кракена
06:30, 31.05.2022
«Я тебя уничтожу!»: Любовь Успенская избила собаку соседки – с артисткой намерены судиться
05:00, 31.05.2022
Исполнительница шансона Любовь Успенская жестоко избила собаку
04:30, 31.05.2022
Изнасиловали,тушили об него сигареты: На теле ребенка,найденного мертвым в озере,есть следы насилия
03:00, 31.05.2022
Стало известно лишь через месяц: Педофил изнасиловал свою 12-летнюю племянницу
01:00, 31.05.2022
Опекун, пытавшая детей, упала в обморок, когда суд огласил ей приговор
00:01, 31.05.2022
Невероятное зрелище: 31 мая на нас обрушится метеорный шторм с тысячами метеоров
20:00, 30.05.2022
Невозможное оказалось возможным: женщина лишилась отпечатков пальцев из-за коронавируса
17:35, 30.05.2022
Вот это улов: Мужчина пошел на рыбалку и нашел на берегу озера сумку с трупом школьника
16:42, 30.05.2022
Медведь ли виноват: Животное убило одного из рыбаков, напав на лодку – он мог быть мертв до этого
15:59, 30.05.2022
При таинственных обстоятельствах умерла 20-летняя талантливая балерина
15:31, 30.05.2022
Оставила дочь сожителя одну, заперев дверь: 5-летняя девочка задохнулась во время пожара
13:56, 30.05.2022
Мать, впавшая в состояние депрессии, зарезала свою пятилетнюю дочь
13:50, 30.05.2022
Мчался с отключенными фарами: Пьяный водитель без прав насмерть сбил двоих детей
13:37, 30.05.2022
В батутном центре мужчина зарезал бывшую девушку на глазах у ее ребенка
13:14, 30.05.2022
Рановато открыл купальный сезон: 14-летний подросток утонул в озере
11:28, 30.05.2022
Стал свидетелем убийства матери: Женщину зарезали на глазах 11-летнего сына
10:47, 30.05.2022
Выразил гражданскую позицию: пенсионера жестоко избили за букву Z на заборе
09:34, 30.05.2022
На Западе заявили, что Путин заболел и умер, а на публике - двойники: Лавров дал ответ
07:00, 30.05.2022
Один повредил машину, другой за это выстрелил: Потасовка из-за громкой музыки закончилась стрельбой
06:30, 30.05.2022
Одного увезли в больницу,другого–в полицию:9-классника в шутку ударили–у него разорвалась селезенка
03:00, 30.05.2022
Проезжали мимо, но решили вмешаться: Два следователя задержаны за убийство мужчину в пьяной драке
19:12, 29.05.2022
В Татарстане состоялось прощание со старшим сержантом, погибшим во время спецоперации на Украине
17:01, 29.05.2022
Беспричинно напал на медсестру: Сотрудница больницы получила травмы от пациента–ее госпитализировали
16:32, 29.05.2022
Уже уносило течением: После фаер-шоу из реки выловили нетрезвую женщину
16:12, 29.05.2022
Военкомат Челнов пояснил, почему незрячему мужчине с ДЦП отправили повестку в армию
15:47, 29.05.2022
Нашли в камышах спустя месяц: После долгих поисков обнаружили тело мужчины с ранами от винтов
15:32, 29.05.2022
Коснулся провода – умер мгновенно: Мальчик залез на опору линии электропередачи и его ударило током
14:28, 29.05.2022
Облили ледяной водой, напали и начали душить: Подростки избили школьника на глазах у родителей
12:54, 29.05.2022
Остались 2 дочери: Санитар парашютно-десантного батальона из Татарстана умер на Украине
10:46, 29.05.2022
Самолет-амфибия жестко сел на воду из-за отказа двигателя: Два пассажира в больнице
05:00, 29.05.2022
Грузовик столкнулся с 15 машинами из-за отказавших тормозов на М-5
04:00, 29.05.2022
Судебные приставы подсчитали, какие знаки Зодиака чаще всего не платят алименты
01:00, 29.05.2022
Автобус с туристами из Татарстана провалился в Нижнем Новгороде
20:00, 28.05.2022
40 человек отравились после чаепития в школе по случаю окончания учебного года
19:00, 28.05.2022
Жителей до полусмерти испугала полутораметровая змея, вылезшая из унитаза
14:31, 28.05.2022
Пропавшую 12-летнюю девочку обнаружили в квартире педофила
14:16, 28.05.2022
Дочь онкобольной Анастасии Заворотнюк впервые открыто заговорила о самочувствии матери
12:37, 28.05.2022
29-летняя девушка решила рожать дома - малыш погиб
12:17, 28.05.2022
У певицы Лаймы Вайкуле произошел рецидив онкологического заболевания
11:40, 28.05.2022
Медики выявили 650 случаев гепатита неизвестного происхождения у детей
10:55, 28.05.2022
Полицейские нашли скелетированные останки мужчины с золотыми зубами
10:09, 28.05.2022
Электричка насмерть сбила женщину, которая с грудным ребенком на руках бросилась под поезд
10:00, 28.05.2022
Бывшая невеста Киркорова Катя Гусева рассказала, почему не вышла за него замуж
06:30, 28.05.2022
Хотела сжечь родню заживо: Девушка подожгла дом, заперев в нем родителей и братьев
05:00, 28.05.2022
Полицейский-взяточник изнасиловал женщину под угрозой расправы
04:30, 28.05.2022
Играла с дочерью не по-детски: Российский суд арестовал мать-лесбиянку из Австралии
03:00, 28.05.2022
Нанесла побои до сотрясения мозга: Воспитатель детсада избила двух трехлеток
00:01, 28.05.2022
Полицейские накрыли бордель с несовершеннолетней проституткой
19:23, 27.05.2022
Взяток было мало: Экс-полицейский, пойманный за взятки, под угрозой расправы изнасиловал женщину
18:02, 27.05.2022
Алкоголь важнее детей: Женщина бросила четверых малолетних на детской площадке
16:10, 27.05.2022
Убийственный маникюр: Челнинка утверждает, что убила сожителя не ножами, а ногтями
15:52, 27.05.2022
Сотрудник полиции бросился под поезд, чтобы спасти пьяного мужчину без прав
15:01, 27.05.2022
Часто дышали, стонали и покрылись пятнами: Годовалые двойняшки умерли, отравившись неизвестным ядом
14:32, 27.05.2022
18-летняя девушка с сожителем заперли в доме ее родителей и братьев и подожгли
14:09, 27.05.2022
До сотрясения мозга: воспитатель детсада сильно избила двоих трехлетних детей
13:53, 27.05.2022
Годовалые братья-двойняшки умерли от отравления неизвестным ядом
12:56, 27.05.2022
Отдыхал, как мог: молодой полицейский задержан с наркотической закладкой
11:47, 27.05.2022
Британский епископ во время проповеди внезапно поддержал Путина и его спецоперацию на Украине
11:39, 27.05.2022
Танцы на граблях: Бари Алибасов женится в седьмой раз
10:13, 27.05.2022
Юные игроки команды «Торос» в Башкирии надругались над своим товарищем
09:10, 27.05.2022
Школьник скатился с горки в аквапарке и погиб
08:51, 27.05.2022
Чужие внутри нас: врач заявил, что почти вся селедка в РФ заражена гельминтами
08:40, 27.05.2022
Суд признал законным увольнение 115 росгвардейцев за их отказ ехать на Украину
07:00, 27.05.2022
Бабушка с приданым: Юный таджик женился на 74-летней женщине и унаследовал квартиру после ее смерти
06:30, 27.05.2022
До свадьбы оставалось недолго: Невеста покончила с собой в день знакомства ее семьи с отцом жениха
05:00, 27.05.2022
Российская медсестра на Украине спасла 4-летнего малыша и вынесла на себе 12 раненых военных
04:30, 27.05.2022
На Украине во время спецоперации умер слесарь-ремонтник татарстанского предприятия
03:00, 27.05.2022
«Дядя трогал за интимные места»: Сын воспитательницы детсада шарил под одеялами девочек
01:00, 27.05.2022
На это уйдет 5-10 лет: Генерал Шаманов назвал главную ошибку ВС РФ на Украине
00:01, 27.05.2022
В момент ДТП из багажника автомобиля выпал человек и погиб
18:35, 26.05.2022
Голову не забыла, а вот ребёнка не взяла: Грудной ребёнок пассажирки остался в салоне такси
16:17, 26.05.2022
Молодой таджик женился на 74-летней пенсионерке и заполучил ее квартиру в центре Москвы
15:58, 26.05.2022
Мужчина ворвался с оружием на территорию школы во время репетиции выпускного
14:30, 26.05.2022
Невесту нашли мертвой в день знакомства ее семьи с отцом жениха
11:10, 26.05.2022
Кадыров пообещал разобраться с Польшей за 6 секунд после Украины, если поступит такой приказ
15:44, 24.05.2022
Ассортимент больше, стоимость ниже: Где в Казани овощи дешевле в супермаркетах или на рынке?
17:45, 20.05.2022
Сахарные войска отступили: сахара в магазинах полно и он никому не нужен
17:47, 19.05.2022
Писали жалобы во все инстанции: жители дома Казани две недели сидят без горячей воды, кто виноват?
16:53, 18.05.2022
Вместо Биг Мака будет Татбургер: Как казанцы отреагировали на окончательный уход McDonald's
20:16, 09.05.2022
Без них у нас не было бы ни свободы, ни жизни, ничего: Как прошел Бессмертный полк в Казани?
18:37, 28.04.2022
Хочу попрыгать на Луне: Казанцы рассказали о том, хотели бы они стать космическими туристами
18:05, 27.04.2022
Предательства мы не прощаем: Что думают казанцы о возвращении покинувших российский рынок брендов?
19:17, 26.04.2022
Это вам не Остров Мечты и не Диво Остров: Что осталось от парка аттракционов Кырлай
18:44, 25.04.2022
Проще выкинуть одежду и новую купить: Почему в Казани резко взлетели цены на средства для стирки
16:09, 22.04.2022
Снились сочные стейки!: Корреспондент Prokazan.ru о том, каково было начать держать пост
18:40, 21.04.2022
С ума сошли! Мы разоримся!: Жители Казани шокированы очередным повышением цен в транспорте
18:37, 20.04.2022
Один раз сдал и втянулся: Житель Казани рассказал, как стал донором и ловит кайф от помощи людям
18:01, 14.04.2022
В России резко вырос спрос на пиво и водку: как с этим обстоят дела в Татарстане
16:38, 12.04.2022
Он сказал Поехали!: Что казанцы знают о Дне космонавтики и о подвиге Юрия Гагарина
18:26, 11.04.2022
Скоро на лопухи перейдем: Почему в Казани массово скупают туалетную бумагу, а цены подняли в разы
19:26, 05.04.2022
Ни в какие ворота уже, с ума сошли: В Казани резко подорожали овощи, покупатели в шоке от цен
18:26, 28.03.2022
Все как на видео только без мордобоя: Дефицит сахара и соли в Казани реальность или просто паника?
16:12, 25.03.2022
Мальчик, водочки нам принеси!: Возвращение Брата 2 в кинотеатрах Казани собрало аншлаг
11:34, 20.01.2022
Это обычный вирус, что его бояться?: Что жители Казани думают про пятую волну коронавируса
12:37, 20.10.2021
11-летний житель Татарстана просто упал во дворе, но лишился ноги и теперь рискует лишиться жизни
11:15, 29.08.2021
В Казани их много: где прячутся старинные клады в столице Татарстана
08:45, 26.07.2021
Городские легенды: аномальные места в Казани, где легко можно встретить призраков
12:45, 21.07.2021
Избежал тюрьмы? Какое будущее может ждать казанского стрелка после признания его невменяемым
10:04, 21.07.2021
Сталин, бесы и слепцы: 9 задокументированных чудес, сотворенных Казанской иконой Божией матери
17:01, 29.06.2021
Живем, как в пещере: жители дома в Казани месяц сидят без газа из-за соседа, который пропал
11:21, 11.06.2021
Событие, изменившее жизнь страны: прошел месяц со дня кровавого расстрела в школе Казани
13:53, 08.06.2021
Убьют: медики Зеленодольской ЦРБ заявили, что начальство кошмарит их так, что они боятся жить
12:17, 05.06.2021
Он жив: гражданская жена пропавшего рыбака-казанца ищет его сама и подозревает криминал
11:57, 04.06.2021
Приходите завтра: жители Казани жалуются на мебельщиков, которые их цинично обманывают
11:33, 31.05.2021
Детский кешбэк: как жителям Татарстана отправить детей на отдых вдвое дешевле - инструкция
10:02, 31.05.2021
Вы че творите?: житель Казани требует наказать банк за передачу его личных данных непонятно кому
15:25, 26.05.2021
Он хотел подражать: мать обвиняемого в терроризме первоклашки из Казани рассказала, как было дело
13:45, 25.05.2021
Перестать экономить: активист рассказал, что может сделать новый глава Метроэлектротранса Казани
14:38, 21.05.2021
Думаю, меня хотели убить: полиция отказалась расследовать дело избитой жительницы Казани
14:15, 18.05.2021
Нужно достать боль: психологи рассказали, как дети и родители переживают стрельбу в школе Казани
18:01, 14.05.2021
Люди в страхе, стрелок добился цели, а где вы были?: активист в Казани пикетирует ФСБ, МВД, мэрию
16:54, 12.05.2021
Когда вместо звонка раздаются выстрелы: стрельба в российских школах, или чему нас учит история
14:00, 06.05.2021
В Казани бывших гаишников вышвыривают на улицу из служебного жилья как отработанный мусор
14:54, 28.04.2021
У нее бывают заскоки: чиновника в РТ обвинили в избиении сотрудницы за ее отказ выйти на субботник
16:20, 27.04.2021
Солите руль и не говорите о ДТП: названы мистические приметы водителей и пассажиров в Казани
15:17, 26.04.2021
Сказали, ждать смерти: 9-летнему жителю Казани не могут помочь в России, но не все еще потеряно
13:13, 23.04.2021
Пожизненно и 8,5 лет сверху: татарстанскому киллеру Ринтику вынесли удивительный приговор
11:39, 15.04.2021
Меньше миллиона не брали: на чем просчиталась дерзкая и неуловимая банда Бонни и Клайда из Казани
12:45, 13.04.2021
Не виновен: беременная девушка осужденного за педофилию парня из Татарстана намерена защищать его
15:43, 06.04.2021
Мне терять уже нечего: жительница Казани разоблачила мошенников, поджигающих дома ради страховки
13:36, 29.03.2021
Никогда себе не прощу: глава поселка в Татарстане застрелил женщину вместо лисы, но избежал тюрьмы
07:16, 27.03.2021
Звериные перфомансы: как подравшиеся слоны в цирке Казани раскололи общество и поссорили звезд
07:00, 24.03.2021
Кто ответит за жизни людей? В Татарстане решили строить ЖК в зоне сибиреязвенного скотомогильника
15:49, 16.03.2021
Хлеб делили, думал, братья: как партнеры по бизнесу в Казани превратились в заклятых врагов
19:04, 12.03.2021
Роли четко распределены: что происходит внутри цыганской ОПГ, берущей людей в рабство в Казани
07:13, 10.03.2021
Деньги отмывают, а щенки умирают: зоозащитники в Казани требуют закрыть Зооцентр
12:48, 07.03.2021
Мужчины ущемляют в дорожных правах: как работается женщинам в такси на улицах Казани
11:07, 24.02.2021
Это уже надломленные люди: чего ждать Татарстану после выхода на волю самых кровавых бандитов 90-х
17:45, 20.02.2021
Дети просились с ним: многодетная мать в Казани после ДТП осталась без мужа и с огромным долгом
14:10, 19.02.2021
Если это и памятник, то хрущевской эпохе: как в Казани пройдет реновация речпорта и нужна ли она
14:02, 18.02.2021
Каршеринг на тропе войны: по дорогам Казани носятся неуловимые и безнаказанные лихачи
15:05, 16.10.2020
Ситуация сложная, не скрываем: в больницах Казани копятся очереди, Минздрав просит не паниковать
15:43, 14.07.2020
В Казани начали открывать торговые центры, но там пока пусто: фоторепортаж
11:30, 16.06.2020
“Разве мы виноваты?”: как регистрация иностранцев в Казани переросла в беспорядки с участием полиции
20:45, 11.12.2019
«Когда я освободился, будто попал в рай»: экс-заключенный из РТ о жизни в колонии
18:44, 05.02.2019
«Плачу 2 ипотеки, живу в «курятнике»: аварийщики о том, как живут на 6 кв.м.
16:02, 25.01.2019
Казанцы перестали выбрасывать мусор на свалки, сортируя его дома
12:53, 21.01.2019
Проход в десятки сантиметров и забор: дом на Бутлерова оказался в изоляции
10:41, 18.01.2019
Водители жалуются на нечищенные стоянки, а дорожникипаркуют там грязный снег
16:24, 16.01.2019
Фоторепортаж: сколько водителей скручивают номера в центре Казани, мешая другим
10:13, 14.01.2019
Неизвестная Казань: улица Волкова с уникальным домом и воспоминаниями жителей
08:35, 05.12.2018
Без воды, газа и канализации. Мама с двумя детьми пытается выжить в бараке
17:00, 14.11.2018
Казанца оштрафовали за разоблачительный пост Вконтакте на 55 тысяч рублей
12:18, 25.10.2018
«Сделали не по закону, а по понятиям». Пенсионер пожаловался на захват дома УК
12:42, 19.10.2018
Мне сломали 3 ребра. Казанец пожаловался на издевательства со стороны полиции
18:45, 05.07.2018
«Нас поджигают, чтобы согласились»: Мать с ребенком-инвалидом переселяют из центра в Юдино
12:28, 23.05.2018
В Казани ради новой дороги от Кварталов до М7 могут уничтожить три новых поселка
11:53, 16.05.2018
«Решил за 3 дня». Московский бизнесмен бросил столицу и уехал жить в деревню под Казанью