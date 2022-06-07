В Татарстане для студентов хотят сделать льготный проезд на транспорте

В Татарстане хотят ввести льготные проездные документы для студентов. Об этом заявил министр молодежи Татарстана Тимур Сулейманов. По его словам, сейчас в регионе действует поддержка отличников, и на финансирование их льготного проезда выделяется 60 миллионов рублей. Однако эта мера полностью не решает проблемы.

"Он поддерживает только отличников в учебе, активных ребят и тех, кто нуждается в поддержке, исходя из своего социального положения", - отметил Сулейманов.

Сейчас власти вместе с коммерческими организациями хотят сделать отдельный студенческий кешбэк. И уже к началу нового учебного года станет понятно, как вся эта система будет работать.

"Сегодня транспорт для студента при оплате безналично стоит 31 рубль. Сейчас мы думаем над вариантами, как его сократить на треть, чтобы он составлял 21 рубль", - добавил Сулейманов.