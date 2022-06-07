Подсчитано, сколько нужно работать жителю Татарстана, чтобы получить один годовой доход Минниханова

На основе опубликованных деклараций о доходах, эксперты подсчитали, сколько лет нужно жителям регионов, чтобы получить один годовой доход главы своего региона.

Так, Президент Татарстана Рустам Минниханов заработал в 2021 году 8,6 миллиона рублей.

Чтобы рядовой татарстанец заработал такие деньги, ему нужно трудиться 15 лет и 9 месяцев при средней зарплате в регионе (по данным Росстата) в 44 934 рубля.

Но до жены Минниханова Гульсины Миннихановой татарстанцу не дотянуться: ее доход в 20 раз больше мужа - 166 миллионов. Чтобы добиться такой суммы, татарстанцу нужно вкалывать целых 307 лет без права на ошибку или смерть.