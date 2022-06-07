Пьяный житель Казани влез к возлюбленной по трубе, устроил скандал, пострадала бабушка

Минувшей ночью в Казани разыгралась любовная драма. Молодой человек в изрядном подпитии решил во что бы то ни стало выяснить отношения с любимой, а потом полез к ней по трубе.

Встречалась пара около полугода, а потом у девушки появился новый ухажер, и обиженный юноша решил уличить зазнобу в измене.

Несмотря на то, что он успешно преодолел путь по трубе, девушка порыв не оценила, диалог не получился. Как только парень влез в окно квартиры, началась драка. На защиту внучки встала бабушка. Пожилая женщина пострадала, ее госпитализировать. А влюбленного и отверженного казанца доставили в полицию, сообщает "Татарстан-24".