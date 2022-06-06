В МЧС Татарстана рассказали о 50 авиабомбах, которые найдены на садовом участке в Казани

В МЧС РТ подтвердили, что при проведении земляных работ в одном из СНТ Приволжского района города были найдены предметы, похожие на авиабомбы. Опасности они не представляют. Их передали на утилизацию.

"При проведении земляных работ в одном из СНТ Приволжского района Казани были обнаружены ржавые цилиндрические предметы, похожие на авиабомбы. По заключению экспертов, они не представляют опасности. Данные предметы изъяты сотрудниками правоохранительных органов для утилизации", — говорится в официальном сообщении ведомства.

Владелец садового участка нашел сначала один ржавый снаряд, вызвал полицию. Саперы нашли еще 4 снаряда, а потом садовод обнаружил еще несколько десятков бомб, в общей сложности - 50 штук.

По данным "Татар-Информ", это были авиабомбы 40-х годов прошлого века.