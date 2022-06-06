В Татарстане за кредиты на 890 миллионов рублей будут судить экс-председателя банка Спурт

В Татарстане будут судить бывшего председателя банка "Спурт" Евгению Даутову. Ее обвиняют в злоупотреблении полномочиями. Следователи установили, что в период с 2013 по 2017 год Евгения Даутова выдала от имени банка ничем не обеспеченные кредиты самой себе и 11 аффилированных фирмам на общую сумму более 890 миллионов рублей.

На имущество юрлица, бенефициаром которого является Даутова, наложили арест.

Как заявил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев, бывший председатель финансового учреждения свою вину признала лишь частично. Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу, материалы в ближайшее время будут направлены в Вахитовский районный суд Казани для рассмотрения по существу.