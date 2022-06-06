Свершилось: в Татарстане отменяется обязательный масочный режим

Президент Татарстана Рустам Минниханов распорядился начать работу по отмене обязательного масочного режима в республике. Такое поручение он дал Кабмину, сообщила глава пресс-службы президента РТ Лилия Галимова.

Проект соответствующего документа гласит, что масочный режим должен быть "приостановлен".

"На фоне снижения заболеваемости COVID-19 Оперативным штабом республики принято решение о приостановлении обязательного ношения масок в общественных местах".

С момента вступления документа в силу ношение медицинских масок будет не обязательным требованием, а лишь рекомендацией.