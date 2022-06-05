Мужчина устроил стрельбу в продуктовом магазине в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на видео с камер наблюдения, опубликованного KP.ru

На кадрах видно, как 59-летний житель заходит в магазин и стреляет в воздух из травматического пистолета. Заметив продавца, начинает ее преследовать. Выйдя на улицу, он стал угрожать еще одной женщине.

Как известно, сотрудница магазина успела вызвать полицию, которая оперативно произвела задержание. Сейчас мужчина арестован, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Злоумышленник был в алкогольном опьянении.