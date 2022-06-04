В Татарстане легковушку злостного нарушителя ПДД разорвало пополам от столкновения с внедорожником

Смертельная авария случилась ночью в Набережных Челнах. Многократный нарушитель ПДД устроил ночные гонки и погиб в страшном ДТП. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Авария произошла на улице Металлургической. 33-летний водитель Toyota при перестроении в левый ряд, чтобы развернуться, не уступил дорогу Audi Q3. 36-летний мужчина за рулем внедорожника тоже нарушал ПДД, превышая скорость.

Столкновение было такой силы, что автомобиль Toyota разорвало пополам. Обломки автомобиля разлетелись по округе.

Водитель Toyota умер на месте. За последние 2 года он 17 раз нарушал ПДД и привлекался к административной ответственности.