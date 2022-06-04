Гуляем: жителей Татарстана в июне ждет еще один дополнительный выходной день

В пресс-службе Министерства труда Татарстана напомнили, что в июне татарстанцев ждет дополнительный выходной день. В соответствии со статье 112 ТК, 12 июня - День России - будет нерабочим днем. А поскольку в 2022 году он приходится на и без того выходной календарный день, то выходным становится следующий за ним рабочий день.

"При совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной день переносится на следующий после праздничного рабочий день", — отмечают в ведомстве.

Таким образом, в связи с празднованием Дня России выходной переносится и на 13 июня, понедельник. Соответственно, при пятидневной рабочей неделе 11, 12 и 13 июня будут днями отдыха. При шестидневной - выходными будут 12 и 13 июня.