Основатель политической партии «Яблоко» Григорий Явлинский улетел в Лондон. По словам руководителя пресс-службы партии Игоря Яковлева, Явлинский направился в отпуск. Об этом информирует РИА "Новости".

"Уехал в отпуск, вернётся через две недели", — сказал Яковлев.

В сентябре 2021 года Явлинский рассказал о перенесённой операции на сердце, а потому многие подумали, что в Лондоне ему предстоит курс лечения. Нашлись и те, кто предположил, что отъезд под благовидным предлогом может обернуться невозвращением.