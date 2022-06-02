Вынес тело, вынес лопату: мужчина заметал следы убийства своего сына и попал на видео

Несколько дней назад в реке в Ростове-на-Дону нашли тело семилетнего мальчика. По подозрению в убийстве задержан его отец. И вот сейчас появились новые подробности дела. В Сеть попали записи с камер видеонаблюдения, которые зафиксировали, как мужчина совершенно спокойно заметает следы убийства ребенка.

Сначала он выходит на улицу с большой сумкой (потом в ней найдут тело мальчика на дне реки).

Потом выносит лопату.

По словам задержанного, изначально он планировал где-нибудь закопать сына и поэтому приготовил лопату, но затем передумал и, положив в сумку камни, утопил.

При этом на теле убитого эксперты нашли повреждения, похожие на ожоги от окурков. В отношении мальчика также могли быть совершены действия сексуального характера, полагают судмедэксперты.

В суде задержанный не признал свою вину.

По информации источника телеканала, мужчина страдает от наркозависимости и воспитывал ребенка самостоятельно, без жены.