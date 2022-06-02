В Казани пьяная компания остановила автобус и развела водителя на деньги

Двое пьяных казанцев решили подзаработать и выбежали на проезжую часть перед автобусом, а потом заявили, что водитель сбил их и должен заплатить им компенсацию.

В ГИБДД поступило сообщение о том, что на Бигичева автобусник сбил двух пешеходов. Инспекторы на месте сразу поняла - наезда на людей не было. А пьяные товарищи явно хотят выманить побольше денег у водителя.

Как сообщает "Татарстан-24", поначалу они просили у водителя 3 тысячи рублей, но потом согласились даже на 250 рублей. Деньги им водитель дал, и парни ушли по своим делам.

По словам водителя, чтобы избежать недоразумений, он сам вызвал на место инспекторов ГИБДД.