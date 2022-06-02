В Татарстане мужчина на электросамокате угодил под машину из-за слишком яркого солнца

В Казани под колеса легкового автомобиля попал мужчина на электросамокате. Как сообщили в городской Госавтоинспекции, все случилось накануне на улице Чистопольской напротив дома № 19.

41-летний мужчина на самокате пересекал проезжую часть по переходу, но не слезая с самоката.

В этот момент его сбила иномарка Suzuki.

Предварительно установлено, что водитель авто не увидел самокатчика, поскольку оказался ослеплен слишком ярким солнцем. К счастью, мужчина на самокате не получил тяжелых травм и отделался лишь ушибами.