Владимир Путин предложил вернуть звание мать-героиня и ввести для таких выплату в 1 миллион рублей

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости вернуть давно позабытое в стране почетное звание "мать-героиня". Об этом он рассказал после видеосвязи с родителями, награжденными орденом "Родительская слава".

"В целом условились серьезно обновить и расширить положение указа президента о мерах по социальной поддержке многодетных семей. В том числе вернуть, хочу вот это подчеркнуть особо, вернуть, как это было еще в советские времена, почетное звание мать-героиня", - сказал Путин.

Он добавил, что тем мамам, которые удостоятся этого звания, единовременно будут выплачивать миллион рублей.