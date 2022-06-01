Бес в ребро: в Татарстане пенсионерка забила 72-летнего мужа до смерти на почве ревности

В Набережных Челнах пожилая 68-летняя женщина убила своего мужа, приревновав его. Тело 72-летнего супруга ревнивицы нашли 28 мая в доме 31-го комплекса. На теле нашли следы насильственной смерти.

Эксперты установили, что умер мужчина от травматического шока и переломов ребер.

В пресс-службе СУ СК РФ по РТ рассказали, что в совершении преступления подозревается 68-летняя супруга потерпевшего, которая состоит на учете у врача-психиатра. По предварительным данным, из-за ревности женщина регулярно избивала своего супруга.