Четыре собаки разорвали автомобиль на глазах у очевидцев: им потребовалось 20 минут

В Самаре жители обсуждают весьма необычное происшествие: бродячие собаки напали на автомобиль прямо во дворе жилого дома.

Хозяйка авто поведала, что в 00:46 на ее машине заработала сигнализация. Сначала она решила, что сигнализация сработала ложно, из-за дождя. Прошло пять минут, сигнализация не замолчала, и тогда автоледи вышла на улицу посмотреть, что случилось. На капоте авто она увидела крупного пса. Еще три собаки раздирали машину со стороны колес.

"Я была на улице совершенно одна, никто не вышел, хоть я и истошно кричала, потому что была в состоянии аффекта", - поделилась пострадавшая.

Все длилось около двадцати минут. По вызову прибыли сотрудники полиции, которые зафиксировали происшествие. Владелица транспорта предположила, что под машину могла забежать кошка.

В ГУ МВД по Самарской области сообщили, что по поступившему заявлению сотрудники полиции устанавливают обстоятельства повреждения машин.