В Казани айтишник выехал на Ладе перед дорогой иномаркой и был жестоко избит за нарушенный статус

В Казани инженер одной из IT-компаний жестко поплатился за попытку проехать перед дорогой иномаркой. Мужчина выехал перед престижным авто на своей "Ладе" 13 модели. Все попало на видеокамеры.

За рулем иномарки-внедорожника была девушка, и она оскорбилась тем, что водитель "Лады" столь наплевательски унизил ее статус. В итоге пассажир иномарки пошел восстанавливать хорошее настроение спутницы кулаками.

Он набросился на инженера с кулаками, требуя убрать с дороги "ведро с гвоздями".

Полицию вызвали очевидцы, а избитого айтишника доставили в больницу со сломанной челюстью и подозрением на черепную травму. Его автомобиль тоже поврежден. Теперь молодой человек намерен обращаться в полицию, сообщает "Татарстан-24".