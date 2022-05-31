В Казани у должника арестовали Porsche Carrera, который он припарковал рядом со зданием УФССП. Дорогой автомобиль направлен на штрафстоянку.

Хозяин машины задолжал физическому лицу 4,7 миллиона рублей.

Porsche нашли во время рейда приставов. Стражам порядка даже не пришлось долго искать авто должника – мужчина припарковал автомобиль прямо у здания судебных приставов и пошел в ресторан.

Должнику дали 10 суток, чтобы самостоятельно погасить всю сумму долга, если он не сделает этого, то автомобиль будет реализован, а деньги направят на погашение долга.