В Республике Татарстан под суд отправят бывшего чиновника Минсельхоза РТ. Он обвиняется в хищении 2,6 миллиона рублей бюджетных денег. Об этом сообщил старший помощник прокурора РТ по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Следователи считают, что мужчина заставил одного из подрядчиков специально завысить цены на производство выставочного стенда для агропромышленной выставки в 2016 году. В документах появилась сумма в 8,4 миллиона, реальная же стоимость составила 5,7 миллиона.

Разницу в 2,6 млн, как сообщает прокуратура, обвиняемый похитил через третьих лиц. Свою вину мужчина признал и в полном объеме возместил весь причиненный ущерб.

Судьбу чиновника решит Вахитовский суд, который скоро рассмотрит это дело. Максимальное наказание по статье о мошенничестве - до 10 лет колонии со штрафом до 1 миллиона.