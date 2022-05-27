В Одинцово Московской области воспитатель детсада не по-детски избила двух трехлетних детей, у одного диагностировали сотрясение мозга, сообщает "КП".

По словам матери пострадавшего малыша, в один из дней, забирая дочь из садика, они заметила, что обычно активный ребенок ведет себя замкнуто. Дома родители обнаружили на голове дочки шишки и следы от пощечин.

Девочка сказала, что это сделала воспитатель.

"Мы сразу собрались и повезли ребенка в больницу, на обследования, потом сняли побои", — вспоминает мать пострадавшего ребенка.

Медики диагностировали у девочки черепно-мозговую травму и сотрясение мозга, а также множественные ушибы и ссадины.

Позже выяснилось, что от побоев воспитательницы также пострадал трехлетний мальчик, но ему повезло больше - он отделался легкими ушибами. Родители детей написали заявления в полицию. Впоследствии о насилии со стороны педагога родителям стали рассказывать и другие дети, которые ранее боялись это делать. Кроме того, некоторые клиенты детсада вспомнили, что замечали запах алкоголя от воспитательницы.

В настоящий момент полиция проводит проверку по факту случившегося и собирает материалы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.