Недалеко от деревни Балчыклы в Нижнекамском районе "Гранта" вылетела с дороги в кювет и несколько раз перевернулась. Все это видели сотрудники полиции. Они сразу поспешили к автомобилю, как и случайные свидетели ДТП.

Общими усилиями полицейские и очевидцы смогли поставить автомобиль на колеса. Оказалось, что за рулем была 64-летняя автоледи из Нижнекамска. Ей помогли выбраться из салона и оказали первую помощь.

Чтобы автомобиль не вспыхнул, полицейские отключили клеммы аккумулятора. Женщина доставлена в больницу. Не состояние стабильное, поскольку помощь пришла вовремя, сообщает пресс-служба МВД по Татарстану.