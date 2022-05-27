68-летний доктор-уролог Клиники медуниверситета, которая также является завкафедрой урологии Казанского государственного университета, обвиняется в 16 эпизодах мошенничества.

Следователи считают, что с 2013 по 2019 годы врач говорила пациентам с мочекаменной болезнью, что нужная им операция проводится исключительно на платной основе. На самом же деле подобное оперативное вмешательство бесплатное, осуществляется по полису ОМС.

Потом пациентов отправляли в один из кабинетов, которые арендовала фирма, принадлежащая медику. Там с пациентами, желающими расстаться с камнями в почках, заключали договор платных услуг. В итоге доктор незаконно разбогатела на 259 тысяч рублей, на ту же сумму оказались обмануты и пациенты.

Как сообщает республиканский Следком, вины своей медик не признает. Сейчас она находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, но в скором времени предстанет перед судом.