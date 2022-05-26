Банк «Открытие»: 11% россиян готовы оформить кредит, лишь бы не экономить при покупке автомобиля

По результатам исследования предпочтений автовладельцев, проведенного экспертами «Открытие Авто»*, 12% опрошенных не планируют экономить при покупке автомобиля даже в текущих условиях (по сравнению с 13% в прошлом году). А 11% опрошенных готовы воспользоваться кредитными средствами, чтобы приобрести желаемый личный транспорт в нужной комплектации и с необходимым набором сервисных опций (в 2021 году такую готовность выразили практически в 3 раза меньше потенциальных покупателей – 4%).

Самыми «расточительными» оказались потенциальные автовладельцы Волгограда, Казани и Санкт-Петербурга, где каждый шестой опрошенный не планирует экономить на покупке автомобиля. А водители Казани и Красноярска чаще остальных готовы воспользоваться кредитными средствами, если не уложатся в бюджет, - так ответили по 16% респондентов в этих городах.

При этом все-таки большая часть опрошенных планируют сэкономить чтобы снизить финальную стоимость транспортного средства: (52%) готовы отказаться от сервисных услуг (помощь на дороге, продленная гарантия и т.д.), 50% - от оформления необязательных страховок, а 43% предпочтут не устанавливать дополнительное оборудование в автомобиль и не делать автотюнинг. Еще 23% будущих покупателей готовы перейти на более дешевую комплектацию автомобиля в случае, если не уложатся в бюджет.

Мужчины чаще женщин отказываются экономить при покупке машины: так ответили 13% мужчин-автолюбителей против 11% автоледи. Респонденты младшего поколения (18-30 лет) менее склонны к экономии при покупке автомобиля, чем опрошенные старше 55 лет – 18% и 11% соответственно. При этом респонденты предпенсионного возраста (55+) выразили больше готовности отказаться от дополнительного оборудования или перейти на менее дорогую комплектации ради экономии.

«Покупка автомобиля – достаточно долгосрочная и значимая инвестиция, поэтому сиюминутная экономия может привести к незапланированным расходам в будущем. Это может стоить автовладельцу впоследствии куда больше, чем удалось сэкономить, как из-за роста цен на сами машины, так и на запчасти, дополнительное оборудование и сервисные услуги. При этом кредитные продукты в данном случае позволяют будущим автовладельцам приобрести желаемое авто без ущерба его качеству, а проценты по кредиту можно будет отыграть за счет всё того же роста на авторынке», - отметили в пресс-службе «Открытие Авто».

*«Открытие Авто» - блок автобизнеса в банке «Открытие». Создан на основе РГС Банка, присоединенного к банку «Открытие» 1 мая 2022 года.