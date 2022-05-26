В Татарстане сегодня ночью ушел из жизни 64-летний журналист, член Союза журналистов Татарстана Гафиулла Газиз.

Долгие годы он отдал работе на радио редакции "Чаллы ТВ", трудился в челнинской журнале "Аргамак", татарской редакции радио "Азатлык", был корреспондентом газет "Шәһри Чаллы" и "Туганайлар".

По некоторым данным, ранее журналист перенес инфаркт, который сильно подорвал его здоровье.

"Всё вроде было хорошо, но сердце внезапно схватило. Вчера на скорой помощи увезли в Казань. Умер в больнице, на операционном столе", — сообщила Наиля Газизова, вдова.