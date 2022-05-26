Управление ГИБДД МВД по Татарстану возглавил Рустем Гарипов. Он занял место ушедшего на повышение в Москву Ленара Габдурахманова.

Как сообщает "Бизнес Онлайн", решение уже окончательное, приказ о назначении Шарипова подписан 25 мая главой МВД РТ Артемом Хохориным.

Гарипов в ГИБДД - человек не новый, он всю свою жизнь связал с ГИБДД, начав с простого инспектора ДПС в Чистополе, где родился. Потом он был сотрудником административной практики ГИБДД, а потом - главой экзаменационного отделения ГИБДД.

В 2014 принял на себя руководство нурлатским отделом ГИБДД, а в 2018-м возглавил Нижнекамскую ГИБДД.

После этого он возглавил батальон казанского ГИБДД, а затем один из отделов центрального аппарата республиканского управления госавтоинспекции. Ожидается, что сегодня Гарипова представят коллективу.