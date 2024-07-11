Бизнесмена Зиганшина обвинили в избиении крановщика на стройке у ЖК «Миллениум»
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Бизнесмен из Татарстана Равиль Зиганшин был обвинен в избиении крановщика. Причина - опоздание на работу. Об этом сообщилил коллеги потерпевшего.
Крановщики сообщили, что мужчина якобы нанес несколько ударов крановщику на стройплощадке жилищного комплекса «Миллениум». Потерпевший уже снял побои и планирует написать заявление в отделение полиции.
Сами сотрудники приняли участие в акции «Стоп-кран». Они не хотят продолжать работу, пока их руководитель не извинится и не выплатит пострадавшему деньги в качестве компенсации.
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