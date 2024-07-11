Бизнесмена Зиганшина обвинили в избиении крановщика на стройке у ЖК «Миллениум»

Бизнесмен из Татарстана Равиль Зиганшин был обвинен в избиении крановщика. Причина - опоздание на работу. Об этом сообщилил коллеги потерпевшего.

Крановщики сообщили, что мужчина якобы нанес несколько ударов крановщику на стройплощадке жилищного комплекса «Миллениум». Потерпевший уже снял побои и планирует написать заявление в отделение полиции.

Сами сотрудники приняли участие в акции «Стоп-кран». Они не хотят продолжать работу, пока их руководитель не извинится и не выплатит пострадавшему деньги в качестве компенсации.

Ранее мы писали о том, что в Казани медики борются за жизнь пострадавшего при крушении самолета.

Кроме того, мы говорили, что в Альметьевске задержали 2 сотрудниц регистрационного отдела ГАИ по Татарстану. По информации Следственного комитета, работница сделала и подписала поддельное заявление...