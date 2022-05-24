Знаменитая телеведущая и блогер Регина Тодоренко на большом сроке беременности решила покинуть Россию. Она пояснила, что причина отъезда - в необходимости отдохнуть.

Беременность у Регины выдалась непростой. Она ждет второго ребенка, и именно сейчас столкнулась с ненавистью украинских коллег и друзей, которые на фоне спецоперации так и не поняли, почему Тодоренко не осудила действия РФ и не поехала в Незалежную или куда-нибудь за границу.

До рождения ребенка осталось совсем недолго, всего несколько недель отделают Регину от встречи с малышом. Девушка позволила себе заслуженный отдых и отправилась в одну из экзотических стран.

"За время путешествия понимаешь, что съемки за границей — не только работа, но и возможность сбежать, уединиться, сменить обстановку, поставить на паузу все, что пугает. Дать себе время и слушать свои мысли", — поделилась будущая мама в социальных сетях.

Теперь Регина Тодоренко показывает подписчикам живописные места Бали, фотографирует животных и наслаждается райскими пейзажами. Есть информация, что рожать ребенка Тодоренко останется на Бали.