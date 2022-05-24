ГИБДД в России начнет проводить новую спецоперацию, которая распространится на все регионы страны, сообщает NVL. Останавливать будут практически каждый автомобиль.

По данным издания, операция под названием "Опасный водитель" направлена на выявление сразу ряда нарушений.

"В первую очередь сотрудники ГИБДД будут выявлять водителей, которые садятся за руль в состоянии алкогольного опьянения. Также в ходе спецоперации автоинспекторы планируют задействовать скрытые патрули. В таком случае дорожные полицейские будут находиться в автомобиле без опознавательных признаков ДПС и отслеживать выезды на встречную полосу", — комментирует источник.

Нарушения зафиксируют на видео, а потому у инспекторов будут все основания и доказательная база для лишения нарушителей водительского удостоверения.