В Волгоградской области обсуждают увиденную местными жителями женщину на дороге. Ей сразу дали название - "женщина-зомби".

По данным издания "Блокнот. Волгоград", водитель снял на видео, как, не обращая внимания на автомобили, по проезжей части ползет странная женщина.

Картина действительно напоминает фильм ужасов. Автор видео аккуратно объехал пешехода, разместившегося на дороге.

В женщине, впрочем, довольно быстро распознали местную жительницу, которая сильно пьет и часто ведет себя агрессивно.

Стоит обратить внимание, что во время видео в машине водителя играла соответствующая песня со словами "Ад на земле настал", именно в этот момент автомобиль приблизился к женщине. Жители региона сравнили картину с культовыми фильмами ужасов.