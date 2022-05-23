Слишком рано сейчас давать какие-то определенные прогнозы о возможной пандемии, вызванной оспой обезьян. Об этом сегодня сообщил начальник Управления здравоохранения Казани, замминистра здравоохранения республики Владимир Жаворонков.

"Когда ковид начинался, мы тоже не предполагали в самом дебюте, что это выльется в такую пандемию. Поэтому говорить сегодня на основании тех данных, которые мы получаем из стран Европы, Африки и других государств, о тенденции, которая обязательно выльется в тот или иной путь развития инфекции, мы не можем", — сказал замглавы Минздрава РТ.

По словам Жаворонкова, медики внимательно следят за всеми новостями и опытом коллег, собирают информацию по лечению оспы обезьян.