Мисс офис- 2022: Выбери самую красивую сотрудницу офиса в Казани прямо сейчас

28 мая в Казани состоится кастинг Международного конкурса красоты «Мисс Офис – 2022». К участию приглашаются офисные сотрудницы местных компаний.

Победительницы кастинга получат возможность представить Казань в полуфинале конкурса и выиграть главный приз - 3 000 000 рублей (налог оплачивает организатор), роскошную корону и возможность стать лицом рекламной кампании генерального спонсора конкурса.

«Мисс Офис» – это Международный конкурс красоты среди офисных сотрудниц России и зарубежья, где главное не только красота участниц, но и деловые качества, сообразительность и умение презентовать себя и свою компанию.

«Наш конкурс очень привлекателен для девушек, он имеет массу преимуществ: отсутствие вступительного взноса, отсутствие ограничений по росту, широкий возрастной диапазон и действительно большой призовой фонд. Конечно, легко не будет, конкуренция огромна, но ведь дорогу осилит идущий. Вы точно не станете финалисткой, если не рискнете подать заявку, а вот если рискнете, то тут уже возможны варианты, в этом случае идите до конца», – Светлана Бобрикова, директор конкурса красоты «Мисс Офис».

Как стать участницей кастинга?

Принять участие в кастинге может любая девушка, работающая в офисе (от секретаря до генерального директора), в возрасте от 20 до 35 лет на момент предстоящего финала конкурса. Семейное положение и наличие детей не имеют значения. Самое главное до 26 мая надо успеть заполнить анкету на официальном сайте конкурса красоты «Мисс Офис» (www.missoffice.org/anketa.php) Участие в кастинге бесплатное!

В этом году по итогам 50 кастингов – 25 очных и 25 дистанционных – будут отобраны полуфиналистки, которые примут участие в интернет-голосовании за выход в финал, который пройдет в Москве.

Прямо сейчас мы открываем онлайн-голосование в группе ВК Prokazan.ru , где каждый сможет поддержать участниц или выбрать понравившийся вариант. Для того, чтобы проголосовать необходимо подписаться на нашу группу ВКонтакте и Телеграм-канал.

Отменим, голосование проходит среди тех девушек, кто успел подать заявку до 16 мая. Набор на участие в кастинге продолжается.

В финале конкурса девушки помимо главного приза могут выиграть также путешествия, гаджеты последних моделей, среди которых Macbook, IPhone, IPad, украшения с бриллиантами, обучающие программы, дизайнерские наряды, косметические наборы и множество других ценных подарков.