Министр транспорта России: «Мы вынуждены искать новые логистические коридоры»

Министр транспорта России Виталий Савельев заявил о том, что антироссийские санкции вызвали серьезные проблема с логистикой в стране.

"Те санкции, которые наложили сегодня на РФ, практически поломали всю логистику в нашей стране. И мы вынуждены искать новые логистические коридоры",- сказал он журналистам в субботу в ходе визита в Астраханскую область.

Савельев отметил, что есть известный международный транспортный коридор "Север-Юг", в этом коридоре непосредственно задействовано Каспийское направление. Это три порта - порт "Оля", порт "Астрахань" и порт "Махачкала".

«И в связи с тем, что мы рассматриваем это направление, безусловно, это не только порты, но и подходы к портам, мосты и дороги, у нас не должно быть узких мест, которые не позволили бы нам перестроиться", - прокомментировал глава ведомства.