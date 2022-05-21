Казанский «Рубин» впервые в истории вылетел в Футбольную национальную лигу

Казанский «Рубин» проиграл «Уфе» и покинул Российскую премьер-лигу (РПЛ) по итогам сезона.

Встреча 30-го тура в Казани закончилась со счетом 2:1. В составе хозяев на 39-й минуте пенальти реализовал Виталий Лисакович, у уфимцев голы забил Владислав Камилов (54) и Дилан Ортис (90). На 12-й минуте компенсированного времени Лисакович не сумел реализовать 11-метровый.

«Уфа» получила 30 очков, заняла 14-е место и сыграет в стыковых матчах за сохранение прописки в РПЛ. «Рубин» (29) стал 15-м и впервые в истории вылетел в Футбольную национальную лигу (ФНЛ). Казанцы выступали в высшем дивизионе российского футбола с 2003 года.

В стыковых играх уфимская команда будет играть с «Оренбургом», занявшим третье место в ФНЛ. Матчи пройдут 25 и 28 мая.