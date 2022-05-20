Члены Конгресса Соединенных Штатов Америки и активисты решили поспорить, могут ли мужчины беременеть и делать аборты. Официальный Вашингтон решил сделать права трансгендеров "изюминкой" предвыборной кампании.

Для этого уже составили методичку, запрещающую использовать словосочетание "беременная женщина" и слово "мать". Предлагается заменить их понятием "рожающая личность".

Обозреватель РИА"Новости" Виктория Никифорова подчеркнула, что американцы стонут от роста цен на еду и бензин, а законодатели обсуждают право на аборт для беременных мужчин, и это само по себе - странно и страшно.