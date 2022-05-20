В Петербурге прокуроры начали проводить проверку в связи с появившейся в Сети видеозаписью, на которой видно, как школьная учительница заставляет ученика приносить извинения на коленях. По данным "Интерфакса", прокуратура отреагировала на унизительное видео и проводит проверку.

Известно, что все случилось в школе № 233, учителя зовут Елена Стома. Она потребовала, чтобы ученик 11 класса при всех встал на колени и принес извинения. Предположительно, за то, что мальчик ей нагрубил.

В администрации школы и районном отделе образования уже разобрали инцидент, учитель признала за собой грубое нарушение педагогической этики и решила уволиться, добавили в прокуратуре.