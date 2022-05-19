Несколько украинских беженцев в Германии попали в неловкую ситуацию, когда пытались спалить ненавистный им российский флаг. Вместо флага спалили они целый дом, в котором их приютили, пишет газета Bild.

Все случилось в деревне Вульфен. Украинцы сами соорудили "трансформатор Теслы" и с его помощью пытались уничтожить символ российской государственности.

В общем и целом украинцы цели достигли, но что-то пошло не так, и пламя перешло на дом, который им был предоставлен местными жителями для проживания. Здание сгорело полностью.